2020-02-17T09:38:10+03:00
Общество

Из Самары появится прямой рейс в Черногорию

Продолжительность полета составит 4 часа 25 минут
Владислав КИРСАНОВ
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Полеты будет выполнять самолет Airbus 320Полеты будет выполнять самолет Airbus 320Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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С 30 мая 2020 года в самарском аэропорту Курумоч появится новый рейс. Из столицы региона будут летать самолеты в черногорский город Тиват. Организацией маршрута займется авиакомпания «Уральские авиалинии».

– Вылет из Самары будет в 7:20 по местному времени. В обратном направлении – в 10:45. Продолжительность полета составит 4 часа 25 минут, – сообщили в пресс-службе Курумоча.

Полеты будет выполнять самолет Airbus 320. Ранее стало известно, что с 1 июня из Самары появятся прямые рейсы в Симферополь. Для них обещают ввести специальные льготные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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