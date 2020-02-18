2020-02-18T12:05:58+03:00
Общество

Появилась визуализация второго этапа строительства Фрунзенского мостового перехода в Самаре

Проект предполагает обустройство магистральной трассы, двух развязок и путепровода через ж/д пути [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Развязки второго этапа работ должны будут закончить к концу 2022 годаРазвязки второго этапа работ должны будут закончить к концу 2022 годаФото: Скриншот с видео
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В официальном сообществе нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» появилась визуализация проекта второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский».

Проект предполагает строительство магистральной трассы протяженностью 7,8 км и в 4-6 полос движения. Ее проложат от улицы Шоссейной до выезда из Самары. Дорога свяжет Фрунзенский мост с региональными и федеральными трассами.

Также в рамках второго этапа работ в Куйбышевском районе Самары построят две развязки: одна в районе улицы Утевской, а другая в районе улицы Грозненской и Пугачевского тракта. Работы на этих объектах уже начались. Кроме того, планируется возвести путепровод через ж/д пути на 1094 км перегона Кряж — Самара. Завершить все работы по второму этапу должны в конце 2022 года.

Визуализация второго этапа строительства Фрунзенского моста в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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