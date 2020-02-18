Появилась визуализация второго этапа строительства Фрунзенского мостового перехода в Самаре
В официальном сообществе нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» появилась визуализация проекта второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский».
Проект предполагает строительство магистральной трассы протяженностью 7,8 км и в 4-6 полос движения. Ее проложат от улицы Шоссейной до выезда из Самары. Дорога свяжет Фрунзенский мост с региональными и федеральными трассами.
Также в рамках второго этапа работ в Куйбышевском районе Самары построят две развязки: одна в районе улицы Утевской, а другая в районе улицы Грозненской и Пугачевского тракта. Работы на этих объектах уже начались. Кроме того, планируется возвести путепровод через ж/д пути на 1094 км перегона Кряж — Самара. Завершить все работы по второму этапу должны в конце 2022 года.
Визуализация второго этапа строительства Фрунзенского моста в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU