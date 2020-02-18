В Самарской области из-за метели и сильного ветра перекрыли федеральную трассу
Во вторник, 18 февраля, в Самарской области временно закрыли движение транспорта на одном из отрезков федеральной трассы. С 10:00 нельзя проехать по участку подъезда к Оренбургу от трассы М-5.
— На участке 110 км — 124 км автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу закрыто движение транспорта. Причина — сильный ветер и низовая метель, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Напомним, что в Самарской области в ночь на вторник, 18 февраля, объявили штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с в регионе введен оранжевый уровень опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU