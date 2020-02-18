В Самарской области из-за метели и сильного ветра перекрыли федеральную трассу

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:06:27+03:00

Из-за сильного ветра и метели в регионе осложнилась обстановка на трассах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Речь идет об участке М-5 на подъезде к Оренбургу

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Во вторник, 18 февраля, в Самарской области временно закрыли движение транспорта на одном из отрезков федеральной трассы. С 10:00 нельзя проехать по участку подъезда к Оренбургу от трассы М-5.

— На участке 110 км — 124 км автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу закрыто движение транспорта. Причина — сильный ветер и низовая метель, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, что в Самарской области в ночь на вторник, 18 февраля, объявили штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с в регионе введен оранжевый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU