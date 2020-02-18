2020-02-18T13:06:27+03:00
Общество

В Самарской области из-за метели и сильного ветра перекрыли федеральную трассу

Речь идет об участке М-5 на подъезде к Оренбургу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за сильного ветра и метели в регионе осложнилась обстановка на трассахИз-за сильного ветра и метели в регионе осложнилась обстановка на трассахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Во вторник, 18 февраля, в Самарской области временно закрыли движение транспорта на одном из отрезков федеральной трассы. С 10:00 нельзя проехать по участку подъезда к Оренбургу от трассы М-5.

— На участке 110 км — 124 км автомобильной дороги М-5 «Урал» МоскваРязаньПензаСамараУфаЧелябинск, подъезд к Оренбургу закрыто движение транспорта. Причина — сильный ветер и низовая метель, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, что в Самарской области в ночь на вторник, 18 февраля, объявили штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с в регионе введен оранжевый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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