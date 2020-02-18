Владимир Путин рассказал ТАСС, каково это быть президентом и есть ли у него двойник

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:09:52+03:00

Владимир Путин ответил на 20 самых острых и интересных вопросов о своей работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Информационное агентство ТАСС анонсировало интервью, которое дал ему президент РФ Владимир Путин. Журналисты задали главе государства 20 вопросов, поговорили на самые важные и острые темы.

Так, Владимир Путин рассказал, каково это быть президентом и какие решения ему приходится принимать на этом посту. Также он ответил на вопросы: есть ли у него двойник, кто знал об отставке правительства и навсегда ли он с нами.

Отдельные видеофрагменты интервью уже можно увидеть в соцсетях. Полностью же его опубликуют в четверг, 20 февраля.

Анонс интервью с Владимиром Путиным .Видео: ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU