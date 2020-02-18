2020-02-18T14:09:52+03:00
Общество

Владимир Путин рассказал ТАСС, каково это быть президентом и есть ли у него двойник

Информагентство подготовило эксклюзивный видеопроект с главой государства
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Владимир Путин ответил на 20 самых острых и интересных вопросов о своей работеВладимир Путин ответил на 20 самых острых и интересных вопросов о своей работеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Информационное агентство ТАСС анонсировало интервью, которое дал ему президент РФ Владимир Путин. Журналисты задали главе государства 20 вопросов, поговорили на самые важные и острые темы.

Так, Владимир Путин рассказал, каково это быть президентом и какие решения ему приходится принимать на этом посту. Также он ответил на вопросы: есть ли у него двойник, кто знал об отставке правительства и навсегда ли он с нами.

Отдельные видеофрагменты интервью уже можно увидеть в соцсетях. Полностью же его опубликуют в четверг, 20 февраля.

Анонс интервью с Владимиром Путиным .Видео: ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А я вовсе не колдунья»: аферистка «сняла порчу» с самарчанки за золотые украшения на 3 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мосту погиб крановщик
Владимир Путин рассказал ТАСС, каково это быть президентом и есть ли у него двойник
Тольяттинский «Акрон» обыграл «Черноморец» в контрольном матче
Помогает при операциях: в Самарском онкоцентре успешно протестировали навигационную систему AUTOPLAN
В Самаре ищут двух лжесоцработниц, которые похитили у 89-летней пенсионерки 140 тысяч рублей
В Самарской области из-за метели и сильного ветра перекрыли федеральную трассу
Жителей Самары приглашают посмотреть комедию «Знаток женского сердца»
На трассе под Сызранью «Газель» сдуло ветром на фуру: есть пострадавший
Появилась визуализация второго этапа строительства Фрунзенского мостового перехода в Самаре
В Тольятти автомобилист заснял на видео, как он сбивает 85-летнюю пенсионерку
В Самаре в театре «Город» покажут детский спектакль «Щенок»
В Приволжском УГМС рассказали, когда вода в кранах жителей Самары вновь станет прозрачной
В Самарской области изменились цены на вторичное жилье
Самарский Конор выложил фото с Конором Магрегором на въезде в Самару
Группа «Сплин» выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре
В Самаре с крыши ресторана на Московском шоссе на машину рухнула глыба льда
В Сызрани 23 пожарных тушили горящий частный дом на улице Марата
В Самарской области две бывшие промзоны избавят от токсичности