2020-02-18T16:24:28+03:00
Общество

В Самарской области восстановили движение по трассе М-5

Проезд закрывали в Алексеевском районе из-за сильной метели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за сильной метели движение по трассе на несколько часов было закрытоИз-за сильной метели движение по трассе на несколько часов было закрытоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области восстановили движение транспорта по участку федеральной трассы М-5 «Урал». Речь идет о подъезде к Оренбургу.

- Ограничение на движение снято с 16:00 по московскому времени. Участок трассы с 110 по 124 км в Алексеевском районе открыт для всех транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, что проезд по участку дороги закрыли утром во вторник, 18 февраля. Сделали это из-за сильного ветра и низовой метели. Видимо, сейчас ситуация на дорогах улучшилась, и движение решили открыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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