Вторая волна зачислений: глава Самары заявила, что школы готовы принять всех первоклашек

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:30:16+03:00

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В Самаре подводят итоги первой волны зачисления детей в первые классы школ, гимназий и лицеев. На данный момент свободными остаются 4 тысячи мест, 9403 - заняты.

По данным департамента образования, в 17 лицеев и гимназий Самары уже зачислили 951 ребенка, почти половина из них (431) - льготные категории, сюда же включили братьев и сестер ребят, которые идут по стопам старших и хотят учиться там же. В 157 школ зачислили 8452 первоклашки, 1302 из них относятся к льготной категории.

Вторую волну зачислений могут назначить на 3 марта, 7 апреля и 20 мая, но школы могут перенести процесс на другую дату, если все малыши, которые прикреплены к ее территории уже зачислены, а "вакансии" в первоклашки еще остались.

- Волнение любого родителя, чей ребенок идет в первый класс, понятно. Это новый и очень важный этап в жизни всей семьи, - прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина недовольство родителей тем, что по электронной системе зачисления "прорваться" могут разве что супер-быстрые программисты да хакеры. - Хочу успокоить родителей городского округа Самара: ни один ребенок, проживающий на территории города, не останется без места в муниципальном образовательном учреждении. Школы города готовы принять всех первоклашек.

Для решения всех вопросов о зачислении ребёнка в школы, родители могут обращаться в департамент образования в отдел организации деятельности общеобразовательных учреждений по телефонам: 332-23-25; 332-82-48; 333-32-21.

ИСТОЧНИК KP.RU