Полиция Самары завела уголовное дело по факту живодерства

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:13:49+03:00

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ГУ МВД России по Самарской области провело проверку по факту публикации «Комсомольской правды-Самара». Напомним, в Кировском районе города местная жительница издевалась над бездомным котенком. Это происходило на глазах у несовершеннолетних.

– Правоохранители установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ей оказалась 67-летняя женщина. Сейчас назначен ряд необходимых экспертиз. Заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», – сообщили в областном главке.

Сейчас полицейские ищут очевидцев этого происшествия. Всех, кто обладает какой-либо информацией на этот счет, просят обращаться в отделение полиции №1, а также по телефонам 8(846) 956-07-66, отдел дознания 8(846) 278-20-11 или по телефону 020.

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ИСТОЧНИК KP.RU