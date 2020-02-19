В Самарской области хотят построить новую ж/д станцию для скоростной электрички

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:27:01+03:00

"Ласточки" повезут пассажиров по новому маршруту в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Самарской губернской думе обсудили обустройство новой скоростной ветки Липяги — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти. Как сообщил 19 февраля на заседании профильного комитета министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин, на этом маршруте могут сделать станцию Южная.

- Станцию планируется обустроить в так называемом «золотом треугольнике» - в границах Южного и Хрящевского шоссе и Обводной дороги Тольятти, - рассказал чиновник.

По словам Ивана Пивкина, станцию Южная начнут проектировать в 2020 году. Там же обустроят транспортно-пересадочный узел. Пассажиров будут подвозить от остановки общественного транспорта к станции.

Напомним, что строительство скоростной ветки пройдет в два этапа с использованием существующих ж/д путей. В рамках первой очереди перевозки будут организованы без заезда в аэропорт. Первые пассажиры на поезде «Ласточка» по новому маршруту поедут в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU