2020-02-19T16:39:53+03:00
Общество

Россельхозбанк выступил партнером Дня российской науки в сызранском филиале СГЭУ

В честь этого праздника в учебном заведении провели форум «Наука в бизнесе: 2020»
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В научном форуме приняли участие студенты, преподаватели учебного заведения и специалисты из сфер науки и бизнесаВ научном форуме приняли участие студенты, преподаватели учебного заведения и специалисты из сфер науки и бизнеса
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В преддверии Дня российской науки в сызранском филиале СГЭУ состоялся научный форум «Наука в бизнесе: 2020». Россельхозбанк в качестве одного из основных партнеров и экспертов мероприятия представила руководитель дополнительного офиса в Сызрани Анастасия Утиганова, которая по совместительству преподает банковское дело в этом учебном заведении.

В форуме, помимо студентов и преподавателей, приняли участие приглашенные эксперты научного сообщества, представители бизнеса, ведущих банков региона, органов внутренних дел, сферы образования и государственных структур.

Форум направлен на популяризацию молодежной науки, стимулирование молодых специалистов к изучению правового аспекта экономики и выстраивание профессиональной карьеры в бизнесе.

- Самарский региональный филиал Россельхозбанка оказывает активную поддержку вузам области и содействует повышению финансовой грамотности студентов, – рассказал директор Раиль Багдалов, – много лет у нас действует стипендиальная программа для лучших студентов Самарского государственного аграрного университета, в ближайшее время предстоит ряд интересных проектов и практических лекций для студентов экономических ВУЗов области.

- Экономический рост региона напрямую зависит от молодых кадров, - утверждает ректор Сызранского филиала СГЭУ Светлана Кожевникова, - которым мы даем фундаментальные знания в профессии, а представители Россельхозбанка, в свою очередь, делятся со студентами на подобных мероприятиях практическим опытом и мотивируют их к учебе, особо активных награждают ценными подарками. Благодаря подобному сотрудничеству Банка и ВУЗа студенты более эффективно погружаются в профессию и приобретают реальные навыки для будущей работы.

- Для меня работа со студентами – это прежде всего новые люди, знакомства и опыт, – рассказала управляющая филиалом банка в Сызрани Анастасия Утиганова, – развитие навыка оратора для большой аудитории, наставническая работа. Студентам предоставляется возможность узнать систему Банка из первых рук, а нам увидеть потенциальных сотрудников.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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