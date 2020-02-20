Дуэт из Тольятти выиграл финал Кубка России по фигурному катанию

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:16:36+03:00

Выступить лучше всех тольяттинским спортсменам не помешала даже травма Фото: Скриншот с видео

Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев за две программы набрали 158.85 баллов [видео]

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В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. В нем приняла участие танцевальная пара из Тольятти Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. Ученики Олега Судакова и Валентина Кузяева за две программы — произвольную и ритм-танец — набрали 158.85 баллов и выиграли турнир.

- Мы пропустили первенство России из-за травмы. К этим соревнованиям пришлось усердно готовиться. Перед выездом у меня тоже была травма — Максим случайно распорол мне руку. Пять швов накладывали. Но мы все равно катались, все нормально было, - приводит слова Ангелины пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

Отметим, что второе место на турнире занял дуэт из Санкт-Петербурга — София Алексова и Илья Владимиров. «Бронзу» завоевала пара из Саранска — Елизавета Шичина и Гордей Хубулов.

Ангелина Лазарева - Максим Прокофьев. Танцы. КМС. Финал Кубка России. 2020.Ангелина Лазарева - Максим Прокофьев выиграли финал Кубка России в категории КМС в танцах на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU