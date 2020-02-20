2020-02-20T14:56:14+03:00
Происшествия

В Самаре борца с коррупцией поймали на взятке в полмиллиона рублей от своего подчиненного

Полицейский обещал закрыть глаза на работу своих подчиненных
Анастасия ФИЛАТОВА
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В деле о коррупции могут быть замешаны несколько человекВ деле о коррупции могут быть замешаны несколько человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно о задержании еще одного высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Речь идет о заместителе начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, полицейский действовал не один, а по сговору с другими сотрудниками облГлавка. Так, 31 января он получил от своего подчиненного взятку в 500 тысяч рублей.

- Деньги предназначались за незаконное бездействие. Подозреваемый должен был закрыть глаза на то, как подчиненные исполняют письменные поручения следователя по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества сотрудниками ООО, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении «борца с коррупцией» меры пресечения в виде домашнего ареста. Следователи отмечают, что по данному делу могут пройти еще несколько задержаний.

Добавим, что начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников назначил по данному факту служебную проверку. В случае, если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

К слову, ранее стало известно, что в Самаре задержали двоих сотрудников центра хозобеспечения облГлавка. Имеют ли они отношение к этому делу, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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