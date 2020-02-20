«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:52:13+03:00

Другого выхода не оказалось: много лет назад Магфуру Бакиеву на полагавшуюся ему соцвыплату предоставили старенький дом, но тот уже разваливается

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В Самарской области наконец-то нашлись неравнодушные люди, которые готовы помочь 94-летнему слепому ветерану Великой Отечественной войны Магфуру Бакиеву переехать из дома на болоте в новое жилье. В аварийном полуразвалившемся доме он прожил более 15 лет. Магфур Бакиев был призван на службу в 1943 году, когда ему было 17 лет. Воевал на Дальнем Востоке, брал Харбин, был контужен, в 1950 году вернулся на родину, в Камышлинский район. Когда поселок Красный Яр, в котором он жил с сыном, вымер, написал в администрацию с просьбой предоставить другое жилье. На выбор предложил два дома, оба старенькие и без удобств. Магфур Бакиев выбрал тот, что казался покрепче, и в 2004 году переехал – деваться было некуда. Через 15 лет дом на болоте, продуваемый всеми ветрами, окончательно пришел в негодность. Но в администрации только разводили руками - дескать, соцвыплату, положенную на приобретение жилья, ветеран уже использовал, никаких законных механизмов помочь нет. Магфур Бакиев обратился и к уполномоченному по правам человека, но там тоже не смогли найти законного основания для помощи пожилому человеку. В результате уполномоченный Ольга Гальцова воззвала к помощи татарской диаспоры. На этой неделе представители бизнеса и национальных общественных организаций встретились за столом переговоров и решили совместными усилиями обеспечить Магфура Бакиева жильем. Сейчас ветерану и его сыну уже предложили несколько вариантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU