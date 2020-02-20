2020-02-20T19:52:13+03:00
Общество

«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны

Другого выхода не оказалось: много лет назад Магфуру Бакиеву на полагавшуюся ему соцвыплату предоставили старенький дом, но тот уже разваливается
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Законных механизмов помочь слепому ветерану чиновники не нашлиЗаконных механизмов помочь слепому ветерану чиновники не нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области наконец-то нашлись неравнодушные люди, которые готовы помочь 94-летнему слепому ветерану Великой Отечественной войны Магфуру Бакиеву переехать из дома на болоте в новое жилье. В аварийном полуразвалившемся доме он прожил более 15 лет. Магфур Бакиев был призван на службу в 1943 году, когда ему было 17 лет. Воевал на Дальнем Востоке, брал Харбин, был контужен, в 1950 году вернулся на родину, в Камышлинский район. Когда поселок Красный Яр, в котором он жил с сыном, вымер, написал в администрацию с просьбой предоставить другое жилье. На выбор предложил два дома, оба старенькие и без удобств. Магфур Бакиев выбрал тот, что казался покрепче, и в 2004 году переехал – деваться было некуда. Через 15 лет дом на болоте, продуваемый всеми ветрами, окончательно пришел в негодность. Но в администрации только разводили руками - дескать, соцвыплату, положенную на приобретение жилья, ветеран уже использовал, никаких законных механизмов помочь нет. Магфур Бакиев обратился и к уполномоченному по правам человека, но там тоже не смогли найти законного основания для помощи пожилому человеку. В результате уполномоченный Ольга Гальцова воззвала к помощи татарской диаспоры. На этой неделе представители бизнеса и национальных общественных организаций встретились за столом переговоров и решили совместными усилиями обеспечить Магфура Бакиева жильем. Сейчас ветерану и его сыну уже предложили несколько вариантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В администрации над нами смеются»: в Самарской области слепой ветеран Великой Отечественной войны вынужден жить в доме на болоте

Администрация района объясняет это тем, что Магруф Бакиев уже использовал право на получение жилья (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны
До 30 метров глубиной: в Самаре начали строительство моста через Сок
«Туман как молоко»: в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
По 100% предоплате скидки: продавщица мебельного магазина "развела" покупателей на 1,2 млн рублей
Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице
Провел личный прием: в Самаре побывал заместитель Генерального прокурора России
В Самаре семейная пара заступилась за соседку и попала под нож ее разъяренного возлюбленного
В школах Самарской области появятся «Парты Героев»
Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту спутник «Меридиан-М»
За долги перед коммунальщиками 27 самарских квартир остались без водоотведения
В Самаре изменилось движение на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса
В Самаре борца с коррупцией поймали на взятке в полмиллиона рублей от своего подчиненного
Многодетные семьи из Самарской области получили участки рядом с мусорным полигоном
Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля
Дуэт из Тольятти выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках
В Самаре двоих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток
На 23 февраля жителям Самары дадут пострелять из автомата Калашникова и устроят салют
Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком
В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал
Все больше и больше: появилось видео строительства ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Пассажиров к электричкам на ж/д вокзале в Самаре начнут пускать по-новому
Перекрыли дорогу: в Сызрани несколько домов могут остаться без тепла из-за коммунального ЧП
Сотрудники «АКОМ» награждены за многолетний труд и рационализаторство
В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика
Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции