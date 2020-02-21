Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву
Аэропорт Курумоч сообщает об изменениях в летнем расписании полетов. С 28 апреля из Самары в Москву запустят еще один рейс. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.
- С 28 апреля Red Wings будет выполнять по четыре рейса в неделю. С 1 июня самолеты этой авиакомпании начнут летать в Москву и обратно ежедневно. В столице самолеты будет принимать аэропорт Домодедово, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.
Вылет из Москвы в Самару запланирован на 15:45, в обратном направлении - в 19:20. С 1 июня самолеты начнут отправляться из столицы в 10:55, а из Самары - в 14:30 по местному времени. Пассажиров будут перевозить на самолете Airbus A320. Подробнее с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта Курумоч.
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ИСТОЧНИК KP.RU