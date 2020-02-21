Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:04:21+03:00

До июня самолеты из Самары в Москву будут летать четыре раза в неделю, потом - ежедневно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Курумоч сообщает об изменениях в летнем расписании полетов. С 28 апреля из Самары в Москву запустят еще один рейс. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

- С 28 апреля Red Wings будет выполнять по четыре рейса в неделю. С 1 июня самолеты этой авиакомпании начнут летать в Москву и обратно ежедневно. В столице самолеты будет принимать аэропорт Домодедово, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

Вылет из Москвы в Самару запланирован на 15:45, в обратном направлении - в 19:20. С 1 июня самолеты начнут отправляться из столицы в 10:55, а из Самары - в 14:30 по местному времени. Пассажиров будут перевозить на самолете Airbus A320. Подробнее с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта Курумоч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Курумоча запустят прямые рейсы на российские курорты

Их будут организовывать четыре авиакомпании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU