2020-02-21T12:21:58+03:00
Общество

50 человек в одном доме: в Самарской области фиктивно прописывали граждан

Хозяину «резинового» жилья грозит до трех лет тюрьмы
Владислав КИРСАНОВ
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Хозяин не собирался предоставлять жилплощадь прописаннымХозяин не собирался предоставлять жилплощадь прописаннымФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Тольятти выявили нарушение закона о миграционном учете и регистрации граждан России. Хозяин одного из домов в Ставропольском районе прописал у себя несколько десятков человек. При этом здание для жилья было не пригодно.

– 48-летний мужчина зарегистрировал 49 человек. При этом жилплощадь он предоставлять не собирался. Подозреваемый рассказал, что он знал об ответственности за нарушение миграционного законодательства, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отметил задержанный, он получал за регистрацию деньги – от 4 до 6 тысяч рублей. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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