ВТБ расширяет бизнес Private Banking в Самаре

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:40:38+03:00

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В Самаре состоялось открытие обновленного отделения ВТБ для клиентов Private Banking. Офис «Георгиевский», который в этом году отметит свое десятилетие, теперь располагается в новом здании большей площадью по адресу ул. Ульяновская, 53. Объем средств под управлением ВТБ Private Banking в регионе составляет 41,7 млрд рублей.

В VIP-офисе премиальным клиентам ВТБ доступны все виды классических банковских и инвестиционных продуктов на специальных условиях. Они могут воспользоваться услугами Family Office - финансово-правового сервиса, включающего налоговое сопровождение, lifestyle management, юридическое и налоговое консультирование, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции. В новом современном отделении оборудованы комфортабельные переговорные для проведения деловых встреч. Также к услугам клиентов - индивидуальные сейфовые ячейки для хранения ценностей.

Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент ВТБ, Руководитель Private Banking прокомментировал: «Самарская область – регион с высокой финансовой активностью. Мы уже занимаем существенную долю на рынке и видим потенциал для развития Private Banking в Самаре в увеличении доли присутствия на рынке и в интенсификации бизнеса. За последнее время продуктовые предпочтения наших клиентов заметно изменились с классических депозитов в сторону индивидуальных инвестиционных решений. Доля проникновения инвестиционных продуктов в Самаре составляет порядка 44%, что выше, чем в среднем по России».

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, также отметил: «Наша задача в рамках стратегии – оставаться банком первого выбора как по качеству услуг и сервисов, так и уровню обслуживания. Специалисты Private Banking способны удовлетворить запросы даже самых требовательных премиальных клиентов, и мы рады, что благодаря открытию нового офиса, клиенты смогут лично решать свои вопросы в более комфортных условиях. За 10 лет около 600 самарцев сделали свой выбор в пользу ВТБ как банка с лучшим премиальным обслуживанием для них».

ИСТОЧНИК KP.RU