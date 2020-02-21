2020-02-21T15:59:59+03:00
Общество

Главы регионов ПФО побывали на АвтоВАЗе и оценили возможности отечественных машин

Экскурсию провел президент предприятия Ив Каракатзанис
Владислав КИРСАНОВ
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Им продемонстрировали линейку авто для спецслужб ФОТО: пресс-служба губернатора Самарской областиИм продемонстрировали линейку авто для спецслужб ФОТО: пресс-служба губернатора Самарской области
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Сегодня, 21 февраля, в Тольятти прошла встреча глав регионов ПФО. Перед началом заседания им провели экскурсию по АвтоВАЗу. Ее проводил лично президент предприятия Ив Каракатзанис. Напомним, в 2020 году исполняется 50 лет с момента выпуска первого легкового автомобиля на заводе. Гостям представили линейку спецавтомобилей LADA.

– Эти недорогие и качественные автомобили, полностью учитывающие специфику работы в климатических условиях России. Они могут быть очень востребованы при формировании госзаданий на закупки в различных отраслях, – сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области.

Отмечается, что основной объем спецмашин – различные модификации «Ларгуса». Среди них автомобили медслужбы, способные перевозить пассажиров с инвалидностью, а также машины для кинологической и ветеринарной служб. Также почетные гости оценили возможности вазовских машин на новом испытательном треке. Они отметили, что эти авто подойдут как для личного использования, так и для реализации госпрограмм.

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области Фото: Twitter.com

Фото: пресс-служба губернатора Самарской областиФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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