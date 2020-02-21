Билайн за два года удвоил сеть 4G
Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году Билайн реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов.
Удвоив сеть 4G, Билайн дал клиентам возможность больше использовать мобильный интернет, заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика и для обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года выросла более, чем в 1,5 раз, в том числе и за счет обеспечения покрытия 4G на тех территориях, где ранее эта технология отсутствовала. В конце 2019 года площадь покрытия населения сетью 4G выросла на 12% по сравнению с началом года и составляет 86%.
В Самарской области Билайн продолжает реализовывать программу развития сети. Масштабная стройка 4G базовых станций с начала 2018 года позволила в регионе увеличить их число на 30% и сейчас 83% вышек связи оператора работает в стандарте 4G. Сеть Билайн была усилена в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинелях, Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске. Покрытие 4G сетью значительно расширилось в Рысайкино, Журавлях, Большой Черниговке, Ореховке, Суходоле, Томылово, Старом Ермаково, Кротовке, Нефтегорске и других населенных пунктах области.
Новые базовые станции, модернизация сети и оптимизация использования частотного диапазона обеспечивают мгновенный доступ к online-ресурсам и быструю загрузку тяжелых файлов. Средние скорости доступа на территории Самарской области за два года выросли на 20%, что стимулирует жителей активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов.
За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в регионе вырос в два раза, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают по 14,5 ГБ. В целом, объем передаваемых данных в сети 4G Билайн вырос более чем в 3 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU