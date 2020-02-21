Билайн за два года удвоил сеть 4G

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:37:44+03:00

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Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году Билайн реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов.

Удвоив сеть 4G, Билайн дал клиентам возможность больше использовать мобильный интернет, заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика и для обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года выросла более, чем в 1,5 раз, в том числе и за счет обеспечения покрытия 4G на тех территориях, где ранее эта технология отсутствовала. В конце 2019 года площадь покрытия населения сетью 4G выросла на 12% по сравнению с началом года и составляет 86%.

В Самарской области Билайн продолжает реализовывать программу развития сети. Масштабная стройка 4G базовых станций с начала 2018 года позволила в регионе увеличить их число на 30% и сейчас 83% вышек связи оператора работает в стандарте 4G. Сеть Билайн была усилена в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинелях, Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске. Покрытие 4G сетью значительно расширилось в Рысайкино, Журавлях, Большой Черниговке, Ореховке, Суходоле, Томылово, Старом Ермаково, Кротовке, Нефтегорске и других населенных пунктах области.

Новые базовые станции, модернизация сети и оптимизация использования частотного диапазона обеспечивают мгновенный доступ к online-ресурсам и быструю загрузку тяжелых файлов. Средние скорости доступа на территории Самарской области за два года выросли на 20%, что стимулирует жителей активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов.

За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в регионе вырос в два раза, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают по 14,5 ГБ. В целом, объем передаваемых данных в сети 4G Билайн вырос более чем в 3 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU