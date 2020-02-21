Четверть миллиона получит глава кассационного суда за заслуги перед Самарской областью

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:25:48+03:00

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Председатель Шестого кассационного суда Александр Епифанов получит знак отличия "За заслуги перед Самарской областью". Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К знаку отличия прилагается приятное денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей. Его выплачивают единовременно.

Эти деньги будут выделены из средств, которые предусмотрены департаменту управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области на соответствующие цели.

Александр Ефанов более 35 лет работает в сфере юриспруденции. С2011 года являлся председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда РФ. В сентябре 2018 года назначен председателем Шестого кассационного суда. Суд располагается в Самаре, в обновленном здании рядом с Крымской площадью. Журналисты КП-Самара посмотрели, как выглядит здание изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU