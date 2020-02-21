Четверть миллиона получит глава кассационного суда за заслуги перед Самарской областью
Председатель Шестого кассационного суда Александр Епифанов получит знак отличия "За заслуги перед Самарской областью". Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К знаку отличия прилагается приятное денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей. Его выплачивают единовременно.
Эти деньги будут выделены из средств, которые предусмотрены департаменту управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области на соответствующие цели.
Александр Ефанов более 35 лет работает в сфере юриспруденции. С2011 года являлся председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда РФ. В сентябре 2018 года назначен председателем Шестого кассационного суда. Суд располагается в Самаре, в обновленном здании рядом с Крымской площадью. Журналисты КП-Самара посмотрели, как выглядит здание изнутри.
ИСТОЧНИК KP.RU