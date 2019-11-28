«Клетки» без решеток и двухметровая Фемида: как выглядит здание Шестого кассационного суда в Самаре изнутри

28 ноября Шестой кассационный суд официально переехал в новое здание на Крымской площади. На реконструкцию долгостроя, который простоял незавершенным много лет, потребовался год работы и более 5,2 млрд бюджетных рублей. Общая площадь застройки 24-этажного здания составила 33,7 тыс. кв. м.

Так здание суда выглядит издалекаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Журналист и фотограф «Комсомолки» прошли по отреставрированному зданию и посмотрели, в каких условиях будет вершиться правосудия для 20 миллионов человек, жителей девяти волжских регионов – Башкирии, Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей.

Шестой кассационный суд скоро начнет работуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Театр начинается с вешалки, а Шестой Кассационный суд – с бронзовой двухметровой фигуры Фемиды с завязанными глазами, держащей в руках неизменные весы. Облицованный мрамором холл сразу подавляет посетителя своей монументальностью.

А вот и двухметровая ФемидаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из интересных деталей – зеркальный потолок, роскошные люстры и выставленные вдоль стены флаги всех девяти подсудных регионов.

Люстры здесь великолепныеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Выписывать пропуска будут в специальных индивидуальных кабинках, где никто не будет стоять у посетителя за спиной – сотрудники суда уверяют, что такого больше пока нет нигде. А еще на первом этаже расположена специальная комната примирения, где стороны, даже дошедшие со своим спором до кассационной инстанции, получат еще один шанс пойти на мировую. Если же посетители твердо намерены решать спор в суде, им придется пройти через рамки металлодетекторов.

Не помирились? Шагайте через рамкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В здании будет работать 113 судей, которые никак не будут пересекаться с потоком посетителей. 75 из них уже зачислено в штат, кандидатуры остальных пока проходят утверждение.

Зал заседанияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для судей оборудованы отдельные входы – как в само здание, так и в комнаты судебных заседаний. Под «судейскую половину» отведена вся внутренняя часть здания. А подсудимые, оспаривающие приговор, будут попадать в здание под конвоем через отдельный вход.

И диванчики для посетителейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В помещении 38 залов судебных заседаний, оснащенных по последнему слову техники. Так, здесь имеется система видеоконференцсвязи, с помощью которой можно дистанционно общаться с подсудимыми и другими участниками дела, а также система аудиопротоколирования, которая позволит избежать ошибок при принятии судебного решения.

Проверяющим все понравилосьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В здании три вида залов, которые различаются размерами, вместимостью и наличием специальных клеток для подсудимых. Впрочем, клетки здесь особенные: здесь нет решеток, зато есть специальная камера из ударопрочного стекла, в которой стоят несколько простых деревянных скамеек.

В этой "клетке" находится осужденныйФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Внутри "камеры" подсудимый - без наручников. Поэтому здесь есть специально окошко для того, чтобы человек мог просунуть руки.

Специальное отверстие, чтобы надевать наручникиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коридоры, холлы и здания заседаний выглядят очень торжественно и строго. В холлах стоят темно-коричневые диваны, барьеры в залах заседаний выполнены из темного дерева, стены облицованы…. нет, не камнем, как кажется сначала. Звук при постукивании совершенно пластмассовый, но строители уверяют, что это не пластик, а МДФ – «мелкодисперсионная фракция», а по сути – измельченные и спрессованные опилки. Видимо, на большее бюджетных миллиардов не хватило. Экономно, что и говорить!

Оформление под мраморФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СПРАВКА КП

17 июля 2018 года Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об образовании самостоятельный кассационных судов общей юрисдикции. Всего на территории страны появятся 9 таких судов, один из них разместится в Самаре. За право принять кассационный суд на своей территории Самара конкурировала еще с восемью регионам Поволжья - Республиками Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, а также с Кировской, Оренбургской и Ульяновской областями. Сначала суд планировали разместить в Казани, но в итоге выбор был сделан в пользу Самары. Для размещения судей было реконструирован 24-этажный офисный долгострой на Крымской площади, строительные работы вело АО «Волгатрансстрой-9». Потребовались дополнительные работы по проектированию и перепланировке здания, а первый контракт на реконструкцию был заключен в конце 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746656" frameborder="0"></iframe> В Самаре открыли здание Шестого кассационного суда.Ольга НОВИКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самый многочисленный: Шестой кассационный начнет работу с 1 октября

Правда, работать он пока будет не в здании на Крымской площади (подробности)

«Мы победили!»: в Самаре разместят шестой кассационный суд

Он расположится в многоэтажном здании на Крымской площади (подробности)