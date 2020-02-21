В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Синоптики и МЧС предупреждают жителей Самарской области о густом тумане. Он накроет регион ночью и днем в субботу, 22 февраля. Видимость будет 500 метров и меньше, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.
- Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днём 22.02.2020 местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее. На дорогах образование гололедицы. Уважаемые жители региона, будьте предусмотретильными! – говорится в сообщении.
Напомним, желтый уровень опасности из-за тумана в регионе объявляли сутками ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU