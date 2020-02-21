В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:45:19+03:00

Видимость ночью и днем в субботу, 22 февраля, будет в районе 500 метров

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Синоптики и МЧС предупреждают жителей Самарской области о густом тумане. Он накроет регион ночью и днем в субботу, 22 февраля. Видимость будет 500 метров и меньше, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днём 22.02.2020 местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее. На дорогах образование гололедицы. Уважаемые жители региона, будьте предусмотретильными! – говорится в сообщении.

Напомним, желтый уровень опасности из-за тумана в регионе объявляли сутками ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU