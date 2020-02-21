Елена Малышева приехала в Самару, чтобы встретиться с давним другом и женщиной, у которой подозревали коронавирус

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:30:57+03:00

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Стали известны причины визита известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Самару. Она прилетела в столицу 63 региона, чтобы встретиться с женщиной, у которой подозревали коронавирус, а также, чтобы повидать давнего друга – главу Самарской губдумы Геннадия Котельникова.

- Это блистательный травматолог-ортопед, который прошел путь от студента до ректора самарского медицинского университета, а сегодня эта глава самарской думы. 17 лет тому назад команда профессора Котельникова Получила знаменитую премию лучшим врачам России – премию «Призвание». За разработку и создание гравитационной медицины. Я счастлива, что этот метод работает и сейчас, - написала Малышева в своем инстаграме.

Вместе со своей съемочной группой телеведущая посмотрела на центрифугу, за которую команда Котельникова получила премию. С ее помощью лечат сложные переломы, нарушение кровотока в артериях и т.д.

О встрече с женщиной, у которой были подозрения на коронавирус, Елена Малышева ничего пока не рассказала.

ИСТОЧНИК KP.RU