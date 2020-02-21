2020-02-21T19:30:57+03:00
Общество

Елена Малышева приехала в Самару, чтобы встретиться с давним другом и женщиной, у которой подозревали коронавирус

Известная телеведущая прилетела в областную столицу со съемочной группой
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Елена Малышева прилетела в Самару.Елена Малышева прилетела в Самару.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Стали известны причины визита известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Самару. Она прилетела в столицу 63 региона, чтобы встретиться с женщиной, у которой подозревали коронавирус, а также, чтобы повидать давнего друга – главу Самарской губдумы Геннадия Котельникова.

- Это блистательный травматолог-ортопед, который прошел путь от студента до ректора самарского медицинского университета, а сегодня эта глава самарской думы. 17 лет тому назад команда профессора Котельникова Получила знаменитую премию лучшим врачам России – премию «Призвание». За разработку и создание гравитационной медицины. Я счастлива, что этот метод работает и сейчас, - написала Малышева в своем инстаграме.

Вместе со своей съемочной группой телеведущая посмотрела на центрифугу, за которую команда Котельникова получила премию. С ее помощью лечат сложные переломы, нарушение кровотока в артериях и т.д.

О встрече с женщиной, у которой были подозрения на коронавирус, Елена Малышева ничего пока не рассказала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МФК «Динамо Самара» уступил «Новой генерации» во втором матче тура ЧР
Двух главных хозяйственников ГУ МВД России по Самарской области арестовали на два месяца
Полпреду президента в ПФО представили патриотический проект «Внутри истории», который разработали в Самарской области
В Самарской области в каждой школе собираются сделать по спортивному клубу
Елена Малышева приехала в Самару, чтобы встретиться с давним другом и женщиной, у которой подозревали коронавирус
В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Четверть миллиона получит глава кассационного суда за заслуги перед Самарской областью
В Самарской области разыскивают опасного преступника
Билайн за два года удвоил сеть 4G
«Крылья Советов» проиграли в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ
Главы регионов ПФО побывали на АвтоВАЗе и оценили возможности отечественных машин
Житель Самарской области накопил долг по алиментам более чем на 100 тысяч рублей
ВТБ расширяет бизнес Private Banking в Самаре
Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева
В Самарской области в 2022 году построят новый завод
В Самарской области 50% безработных мужчин считают карьеру военного привлекательной
Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом
«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля
В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Футболисты Академии Коноплева получили экипировку и новый автобус
50 человек в одном доме: в Самарской области фиктивно прописывали граждан
Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву
Стало известно, когда вернут остановку «Ипподром» на пересечении Кирова и Московского шоссе
Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии
При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости