2020-02-22T13:40:11+03:00
Общество

Ко Дню защитника Отечества ССК подарила транспортной полиции трех породистых щенков

Восточноевропейские овчарки обладают хорошими служебными качествами
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Сотрудники ССК подарили щенков Средневолжскому линейному управлению МВД России на транспортеСотрудники ССК подарили щенков Средневолжскому линейному управлению МВД России на транспорте
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В преддверии Дня защитника Отечества Самарская сетевая компания преподнесла Средневолжскому линейному управлению МВД России на транспорте необычный подарок. Им стали три щенка восточноевропейской овчарки, которые были переданы в Центр кинологической службы управления. Животные имеют родословную и международные ветеринарные паспорта.

По специфике работы энергетики ССК часто взаимодействуют с правоохранительными органами, именно поэтому было решено поздравить представителей одной из самых мужественных профессий с наступающим праздником и в благодарность за плодотворное сотрудничество подарить собак.

- Родители щенков живут на территории нашего предприятия и проявляют себя как хорошие охранники, поэтому мы надеемся, что их потомство также будет обеспечивать безопасность людей и бороться с преступностью на территории Самарской области, - сказал начальник отдела экономической безопасности АО «ССК» Вадим Лазуткин.

- Восточноевропейских овчарок у нас в центре еще не было, но эта порода обладает очень хорошими служебными качествами. После того как «новобранцы» пройдут обучение, они имеют все шансы стать отличными напарниками полицейским-кинологам и нести вместе с ними службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, - рассказал заместитель начальника полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспортеподполковник полиции Андрей Михайлов.

В обязанности служебных собак транспортной полиции входит поиск взрывчатки, оружия и наркотиков, а также следовая работа (выборка вещи, определение лиц, причастных к совершению преступления) и работа на задержании.

ССК не впервые дарит породистых щенков правоохранительным органам. Две восточноевропейские овчарки, переданные энергетиками ГУВД России по Самарской области, сегодня уже несут службу в рядах полиции по профилю конвоирование и охрана изоляторов временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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