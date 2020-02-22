"Нет у нас больных китайцев!": главврач больницы Семашко прокомментировал слухи о пациентах с коронавирусом

22 Февр. 2020 2020-02-22T19:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Самары снова перевозбудили "коронавирусные" слухи. В социальных сетях появилась информация, что якобы в больницу им. Семашко привезли китайца с подозрением на коронавирус. Особенно эта информация взбудоражила всех в связи с тем, что несколко дней назад в Самару в самом деле приехала делегация китайских студентов на обучение по совместной образовательной программе. Их заселили в общежитие Самарского университета.

- Знакомая рассказала, что их всех закрыли по палатам. Правда ли, что привезли китайца с подозрением на коронавирус, - задалась вопросом Елена.

Главврач больницы им. Семашко поспешил успокоить самарчанку:

- Никаких китайцев не было! Обращался соотечественник с острым респираторным заболеванием! Нет повода для беспокойства! - отметил он и уточнил, что считает: лучше всегда все тщательно проверить.

Напомним, что в начале февраля всех взволновала история беременной женщины, которая сбежала из инфекционной больницы. Она не дождалась анализов на коронавирус и решила самовольно покинуть лечебное учреждение. Женщина не была больна.

ИСТОЧНИК KP.RU