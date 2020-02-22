В Самаре отдадут под гаражи участок в 1,3 гектара на улице Советской Армии
В Самаре на улице Советской Армии построят гаражный массив. Под это отведены два участка в 1,3 гектара в Советском районе. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.
В документе говорится, что разрешение на использование земельного участка получает ООО «Олимп-А». Судя по данным в сети, компания занимается управлением своим или арендованным недвижимым имуществом. Скорее всего, затем гаражи будут продаваться тем, кто в них нуждается. Сейчас на участке на пересечении с проспектом Карла Маркса находится производственная база.
В это же время с незаконными гаражами администрация города борется. Их сносят, владельцы получают компенсацию. Чаще всего в опалу попадают гаражи, которые стоят над коммуникациями.
ИСТОЧНИК KP.RU