В Самаре отдадут под гаражи участок в 1,3 гектара на улице Советской Армии

22 Февр. 2020 2020-02-22T23:39:05+03:00

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В Самаре на улице Советской Армии построят гаражный массив. Под это отведены два участка в 1,3 гектара в Советском районе. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

В документе говорится, что разрешение на использование земельного участка получает ООО «Олимп-А». Судя по данным в сети, компания занимается управлением своим или арендованным недвижимым имуществом. Скорее всего, затем гаражи будут продаваться тем, кто в них нуждается. Сейчас на участке на пересечении с проспектом Карла Маркса находится производственная база.

В это же время с незаконными гаражами администрация города борется. Их сносят, владельцы получают компенсацию. Чаще всего в опалу попадают гаражи, которые стоят над коммуникациями.

ИСТОЧНИК KP.RU