Лицо-солнце и деревянная юбка: появились первые фото гигантской Масленицы на площади Куйбышева

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:04:41+03:00

Народные гуляния на главной площади города пройдут уже через неделю

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22 февраля на площади имени Куйбышева в Самаре установили огромную фигуру Масленицы. Уже появились первые фотографии традиционного чучела. У куклы-Маслены круглое лицо, напоминающее солнце или блин, и широкая деревянная юбка.

10-метровую фигуру по традиции поставили перед оперным театром, на месте новогодней елки. Чтобы собрать огромное чучело, понадобился специальный подъемник, и немудрено – одна только голова вышла выше человеческого роста!

Традиционные масленичные гуляния на площади Куйбышева пройдут в этом году аккурат в первый день календарной весны, 1 марта. Самарцев ждет праздничная программа, конкурсы и угощения. А вот сжигать чучело, как обычно, не будут по соображениям пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU