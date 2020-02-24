Мехди Зеффан: «Все в команде знают, насколько важна победа над «Оренбургом», и готовы бороться за победу»

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:14:26+03:00

Мехди Зеффан очень рад, что его так тепло встретили в Самаре

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 февраля, Мехди Зеффан, который лишь недавно подписал контракт на 2,5 года в ФК «Крылья Советов», рассказал, как готовился к переезду в Самару, в чем его сила и куда движется команда.

Мехди Зеффан - опорный полузащитник сборной Алжира, последние полгода он не был «привязан» ни к какому клубу.

- Причина не связана с футболом, - объяснил он сегодня журналистам. - Я много работал над собой и теперь готов играть, в том числе за пределами своего родного государства, здесь, в Самаре.

По словам футболиста, перед тем, как ехать в Россию, он наводил справки:

- У меня есть очень хороший друг, он мне практически как брат - Раис М'Боли. Он в «Крыльях Советов» был голкипером когда-то, я расспрашивал его о Самаре и о клубе. Я много слышал об этом городе и людях здесь, но был удивлен, насколько тепло меня приняли болельщики. Также я много слышал о «Самара Арене» - стадион в самом деле прекрасен.

Мехди Зеффан признал, что тренер еще не определился, на какой позиции он будет играть. Однако вся команда уже упорно готовится к матчу с «Оренбургом», потому что все игроки знают, насколько важно выиграть и заработать очки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762608" frameborder="0"></iframe> Мехди Зеффан - первое интервью в Самаре.Владислав КИРСАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU