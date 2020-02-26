2020-02-26T09:50:08+03:00
Общество

«Крылья Советов» – «Оренбург»: парковка возле «Самара Арены» будет доступна для всех желающих

Заехать на стоянку можно с улицы Дальней
Владислав КИРСАНОВ
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Матч состоится в пятницу, 28 февраляМатч состоится в пятницу, 28 февраляФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В пятницу, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в рамках которого «Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург». Для болельщиков, добирающихся до стадиона на личном автомобиле, будет доступна Южная парковка (ближняя к улице Дальней).

– Заезд к «Самара Арене» будет осуществляться бесплатно и без автопропусков. Для зрителей доступны любые зоны, кроме Р1 и Р6, – передает пресс-служба самарского клуба.

Матч начнется в 19:30 по местному времени. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ранее руководство клуба представило новичков на самарском стадионе. С поклонниками встретились голкипер Евгений Фролов, защитник Мехди Зеффан и полузащитники Денис Попович и Сергей Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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