«Крылья Советов» – «Оренбург»: парковка возле «Самара Арены» будет доступна для всех желающих
В пятницу, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в рамках которого «Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург». Для болельщиков, добирающихся до стадиона на личном автомобиле, будет доступна Южная парковка (ближняя к улице Дальней).
– Заезд к «Самара Арене» будет осуществляться бесплатно и без автопропусков. Для зрителей доступны любые зоны, кроме Р1 и Р6, – передает пресс-служба самарского клуба.
Матч начнется в 19:30 по местному времени. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ранее руководство клуба представило новичков на самарском стадионе. С поклонниками встретились голкипер Евгений Фролов, защитник Мехди Зеффан и полузащитники Денис Попович и Сергей Иванов.
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ИСТОЧНИК KP.RU