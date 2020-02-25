Камень, ножницы, бумага, блины и тест на знание Самары: «Крылья Советов» представили новичков

Понедельник, но выходной. «Самара Арена», но без футбола. Зато настроение было отличное. Его питало предвкушение своего рода праздника. Надо сказать, что как только в зале появились новички «Крыльев Советов», весь турнир по киберфутболу (да, он там, кстати, проходил и еще около 100 человек собрал) отошел на второй план.

Оно и верно. Ребята в команду пожаловали фактурные. Четверо из шести новичков пожаловали на главный стадион региона. На тот самый, на поле которого им предстоит выйти уже в ближайшую пятницу, 28 февраля. Речь идет о Евгении Фролове, Денисе Поповиче, Сергее Иванове и Мехди Зеффане. Еще двое – Сафаа Хади и Максим Глушенков – решали вопросы с документами и возможности познакомиться с болельщиками пока не имели.

Перед встречи с болельщиками футболистам провели экскурсию по «Самара Арене»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Но и этих парней, поверьте, было более чем. Надо признаться – это была одна из самых интерактивных и веселых презентаций. Во многом, конечно, благодаря Евгению Фролову. Этот парень выделяется не только ростом (194 см), а все-таки в первую очередь харизмой. Новый кипер КС прибыл в шикарном настроении и много шутил. При этом качество шуток (уж поверьте) было на очень высоком уровне.

Прежде всего, игрокам предстояло пройти своеобразный тест «на самарца». С его помощью футболисты узнали, что такое «Металл» и курмыши, а Мехди Зеффан теперь точно знает о существовании Грушинского фестиваля.

Кроме хорошего настроения новобранцы «Крыльев» при помощи лотереи подарили болельщикам футболки. Выяснять, кто из них будет это делать первым, парни решили с помощью игры в «камень, ножницы, бумага». Тут лучшим снова был Фролов.

Но и это было не все. После новоиспеченных игроков угостили свежеиспеченными блинами. А уж потом, подкрепившись, футболисты отправились на автограф и фотосессию с болельщиками команды.

Моя первая презентация

Для Сергея Иванова эта презентация стала первой в карьереФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Скромный и неразговорчивый Сергей Иванов был будто бы в шоке. Поговорив с ним, мы в этом убедились.

– Сергей, как впечатления? – спрашиваем мы.

– Фантастика! Столько болельщиков, так приятно!

– Ну ты же приехал из Питера, там же фанатское движение очень развито.

– Все равно, это другое. Тут все лично для нас!

– Это твоя первая презентация?

– Да! И это очень круто!

– Сергей, мы тебе желаем, чтобы эта презентация была для тебя последней. Оставайся в «Крыльях».

Блины? Я уже их утром поел

Евгений Фролов был самым веселым на этой презентацииФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Евгений Фролов, показалось, быстрее всех разобрался с блином. Но выяснилось, что он уже утром завтракал, потому символ Масленицы кому-то подарил.

– Евгений, пяти минут не прошло, а блина уже нет! Быстро вы, – обращаемся к стражу ворот.

– Да я уже утром их поел. Этот просто подарил.

– Настроение, видим, хорошее.

– Конечно! Шикарное мероприятие.

Я много слышал о Самаре

Алжирец Мехди Зеффан сказал, что многое слышал о СамареФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Мехди Зеффан выглядел самым серьезным. Складывалось ощущение, что многое для него было необычно. Но по разговору стало понятно напряжение защитника – все его мысли связаны с предстоящей игрой.

– Я очень удивлен, что нас так тепло встретили болельщики, – говорит Зеффан через переводчика. – Я многое слышал о Самаре. У меня есть не просто друг, а можно сказать, что брат, который уже играл за «Крылья Советов». Его зовут Раис М'Боли, он был тут голкипером. «Оренбург»? Мы все понимаем, какой важный матч нас ждет. Нам надо выигрывать и брать очки.

За сим презентация и завершилась. Футболисты отправились на первую тренировку в Самаре, а мы отправились в короткое ожидание первого матча в 2020 году. Он, напомним, состоится 28 февраля на «Самара Арене». Начало поединка с «Оренбургом» назначено на 19:30 по местному времени. Не знаю, как вы, а мы такое событие пропускать не намерены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мехди Зеффан: «Все в команде знают, насколько важна победа над «Оренбургом», и готовы бороться за победу»

Новый футболист «Крыльев Советов» дал первое мини-интервью в Самаре [видео] (подробности)

Загадочный игрок из Ирака: почему новичок «Крыльев» Сафаа Хади вытащит команду со дна

875 тысяч подписчиков в инстаграме, липовый паспорт, поддержка протестующих. «Комсомольская правда-Самара» разбирается в том, кто такой этот иракский полузащитник (подробности)