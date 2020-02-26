Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки
Во вторник, 25 февраля, депутаты Самарской губдумы приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. Однако параллельно с этим жители Новокуйбышевска в социальных сетях рассказали о том, что в магазинах начали продавать фрукты в никотине.
– Эти продукты покупают и жуют дети. Будьте внимательны! – сообщил автор поста.
Горожане сообщают, что стоимость одной такой баночки составляет около 300 рублей, они продаются без каких-либо ограничений. Местные депутаты уже направили соответствующие запросы с требованием разобраться с предпринимателями, которые нашли лазейку в законе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самарской области приняли закон о запрете продажи снюса подросткам
За нарушение предусмотрен штраф (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU