Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:14:08+03:00

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Во вторник, 25 февраля, депутаты Самарской губдумы приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. Однако параллельно с этим жители Новокуйбышевска в социальных сетях рассказали о том, что в магазинах начали продавать фрукты в никотине.

– Эти продукты покупают и жуют дети. Будьте внимательны! – сообщил автор поста.

Горожане сообщают, что стоимость одной такой баночки составляет около 300 рублей, они продаются без каких-либо ограничений. Местные депутаты уже направили соответствующие запросы с требованием разобраться с предпринимателями, которые нашли лазейку в законе.

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В Самарской области приняли закон о запрете продажи снюса подросткам

За нарушение предусмотрен штраф (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU