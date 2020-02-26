2020-02-26T11:14:08+03:00
Общество

Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки

Об этом сообщили горожане в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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По сообщением очевидцев, «никотиновые» яблоки продаются без каких-либо ограничений ФОТО: Подслушано Новокуйбышевск https://vk.com/pdsl_nskПо сообщением очевидцев, «никотиновые» яблоки продаются без каких-либо ограничений ФОТО: Подслушано Новокуйбышевск https://vk.com/pdsl_nskФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 февраля, депутаты Самарской губдумы приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. Однако параллельно с этим жители Новокуйбышевска в социальных сетях рассказали о том, что в магазинах начали продавать фрукты в никотине.

– Эти продукты покупают и жуют дети. Будьте внимательны! – сообщил автор поста.

Горожане сообщают, что стоимость одной такой баночки составляет около 300 рублей, они продаются без каких-либо ограничений. Местные депутаты уже направили соответствующие запросы с требованием разобраться с предпринимателями, которые нашли лазейку в законе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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