В Самарской области приняли закон о запрете продажи снюса подросткам

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:29:34+03:00

Теперь за продажу снюса подросткам будут наказывать штрафом Фото: Мария ЛЕНЦ

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Во вторник, 25 февраля, депутаты Самарской губернской думы во втором, окончательном, чтении приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. Члены парламента поддержали законопроект единогласно.

В ближайшие несколько дней документ подпишет губернатор Самарской области. После этого закон вступит в силу, начнут действовать и штрафные санкции за его нарушение. Так, физическим лицам за продажу снюса подросткам придется заплатить штраф в 3-4 тысячи рублей, должностным лицам — 10-20 тысяч рублей, а фирмам — 30-50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится.

Напомним, что ранее предложение ввести запрет на продажу снюса внесла прокуратура региона. Беспокойство сотрудников надзорного ведомства вызвало то, что подростки слишком увлеклись этими смесями. Нередко употребление снюса приводит к отравлениям детей. Депутаты инициативу прокуроров поддержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU