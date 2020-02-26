Стали известны имена претендентов на пост главы Жигулевска

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:56:41+03:00

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В Жигулевске продолжают выбирать нового главу города. На днях конкурсная комиссия закончила прием документов от кандидатов. В списке — четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба думы Жигулевска.

Так, на пост мэра города претендуют Сергей Федотов, который сейчас трудится в этой должности с приставкой «и.о.»; замдиректора МКУ Кинеля «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Вячеслав Нижегородов; безработный Виталий Рябов, который имеет два высших образования; и генеральный директор ООО «Виталина+» Виктор Русин.

Напомним, что пост мэра Жигулевска освободился в конце января этого года. Эту должность занимал Дмитрий Холин. Он перешел на другую работу - занял должность главы исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU