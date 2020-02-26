2020-02-26T18:35:23+03:00
Происшествия

В Самаре на Антонова-Овсеенко в жилом доме произошел пожар

Из здания эвакуировали 8 человек, на месте работали пожарные
Михаил ГОРЮНОВ
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На Антонова-Овсеенко в Самаре произошел серьезный пожарНа Антонова-Овсеенко в Самаре произошел серьезный пожарФото: соцсети
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Серьезное ЧП сегодня, в среду 26 февраля, произошло в областной столице. На улице Антонова-Овсеенко в доме № 101 примерно в 14-00 загорелась квартира на пятом этаже.

- Вызов поступил в дежурную часть в 14-06. Горела комната в квартире на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Из здания эвакуировали 8 человек. Пламя ликвидировали достаточно быстро. Уже в 14-39 последний огонь потушили. Правда, как говорят местные жители, вода дошла аж до 1 этажа.

Отметим, что на месте событий работали 22 пожарных, было использовано 8 единиц техники. Причины пожара и ущерб от него сейчас устанавливают эксперты.

Пожар на улице Антонова-Овсеенко в Самаре .

ИСТОЧНИК KP.RU

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