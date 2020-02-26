2020-02-26T21:11:30+03:00
Общество

Заболели 4 ребенка: медики подтвердили, что в самарской школе учатся дети с туберкулезом

В то же время родителей успокоили - форма болезни закрытая, общение с ними безопасно, умерший физрук не виноват
Евгения ВАСИНАМихаил ГОРЮНОВ
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На собрание пришли много негодующих родителейНа собрание пришли много негодующих родителейФото: Евгения ВАСИНА
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В самарской школе № 36 представители регионального минздрава и руководство учреждения провели экстренное собрание. Причина - обсуждение появившейся в социальных сетях информации о том, что несколько старшеклассников заболели туберкулезом, а источником заражения стал учитель физкультуры, который, якобы, скончался от открытой формы болезни.

Организаторы встречи сразу отметили, что тот самый физрук не работает в школе с 2018 года. От чего он умер, неизвестно, но туберкулез не подтвердился: педагог постоянно проходил осмотры, ни разу они ничего не показали. Да и из морга бы сообщили, если бы мужчина скончался от этой болезни.

Между тем главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по детской фтизиатрии Лада Барышникова подтвердила, что 4 ребенка имеют заболевания в закрытой форме.

- 3 случая в 2019 году, один в февраля 2020. Сейчас все под контролем, - отметила Барышникова. В то же время родители негодуют - почему не продезинфицировали спортзал школы? Почему в ней грязные стены, плохие туалеты, почему детей плохо кормят, а по коридорам бегают крысы и мыши. За такие нападки директору даже вынесли дисциплинарное взыскание.

Но по данным руководителей учреждения, 2 тысячи квадратных метров были продезинфицированы. Все заболевшие - ученики второго корпуса, для старшеклассников. Общение с ними сейчас безопасно. В другом корпусе болеющих нет.

Также мамам и папам учеников пообещали, что скоро в СОШ будет проведены еще одна дезинфекция. Предположительно - с пятницы по воскресенье. Дети в это время будут учиться дистанционно. Помимо этого в непосредственной близости от школы, но не на ее территории, в пятницу, 28 февраля, появится машина, где каждый желающий сможет пройти флюорографию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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