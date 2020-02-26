Они обещали воспитать чемпионов: депутат госдумы поможет юным гимнастам Самарской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:42:15+03:00

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26 февраля в региональной общественной приемной партии "Единая Россия" депутат госдумы Евгений Серпер встретился с горожанами. Так, среди тех, кто к нему обратился, сегодня были тренеры детского спортклуба "Элемент". Они вместе с родителями юных спортсменов попросили помощи в обновлении материально-технической базы.

В "Элементе" больше 40 мальчишек и девчонок от 4 до 10 лет занимаются спортивной гимнастикой. Они столкнулись с тем, что в клубе сейчас ветхие и изношенные спортивные снаряды и инвентарь. Некоторые тренажеры даже сделаны из подручных средств. Еще одна проблема, озвученная инициативной группой - дорогая аренда зала. На нее элементарно не хватает ресурсов.

В то же время, многие начинающие спортсмены уже добиваются успехов на соревнованиях различного уровня. И тренеры уверены - для дальнейшего роста необходимо создать более качественные условия.

- Как известно, спорт закаляет характер, особенно в таком возрасте. Детский спортивный клуб "Элемент" помогает закалять характер десяткам юных спортивных гимнастов. Среди этих ребят есть много талантливых спортсменов, которые поставили перед собой цель стать чемпионами, - отметил Евгений Серпер.

Депутат пообещал оказать содействие в решении вопроса родителей и тренеров. Уже во время приема он связался с руководством Самарского государственного технического университета и попросил найти возможность поддержать детский спортклуб инвентарем. Также будет рассмотрен вопрос и с помещением. В ответ на помощь парламентария, родители и тренеры взяли на себя обязательство воспитать для Самарской области чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU