2020-02-27T11:23:10+03:00
Общество

Стало известно, какие улицы перекроют из-за матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

Поединок состоится 28 февраля
Владислав КИРСАНОВ
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Также на участке дороги запретят парковатьсяТакже на участке дороги запретят парковатьсяФото: Архив КП
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области согласовало с местным ГИБДД ограничение движения автомобилей во время матча 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Напомним, игра пройдет в пятницу, 28 февраля, на «Самара Арене» и начнется в 19:30 по местному времени.

– С 17:30 до 23:30 в этот день будет перекрыт дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. В течение всей пятницы там же запрещено будет парковаться, – говорится в сообщении.

Такие ограничения не распространяются на автомобили пожарных, медиков и спасателей, полицейских, а также на общественный транспорт.

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Заехать на стоянку можно с улицы Дальней (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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