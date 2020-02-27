В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Сегодня днем, 27 февраля, в Самаре на улице Ново-Садовой произошло невероятное происшествие. Рядом с ТЦ «Апельсин» трамвай № 23 сошел с рельсов. После этого вагон опрокинулся на бок, и он оказался на парковке торгового центра.
– Звук был просто ужасающий. Несколько припаркованных автомобилей придавило. Возможно, такое произошло из-за обледенелых рельсов, – сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Самара».
Как передали в ГУ МЧС России по Самарской области погибших и пострадавших в этом происшествии нет. Сообщается, что транспортное средство было без пассажиров и придавило пять автомобилей. «Комсомольская правда - Самара» продолжает следить за развитием событий. Информация обновляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU