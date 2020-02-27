2020-02-27T17:26:09+03:00
Общество

"Это было как в фильме ужасов": в Самаре трамвай без водителя вылетел с кольца и придавил пять машин

Водитель вышла проверить рельсы, а трамвай сорвался с места. Чудом никто не пострадал [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Трамвай без водителя вылетел с рельсов и придавил автоТрамвай без водителя вылетел с рельсов и придавил автоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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- Я только услышал какой - то грохот за окном, выбежал - а там трамвай лежит, прямо на машинах, - Самарец Руслан работает в ТЦ "Апельсин" и всегда оставляет свою машину на парковке. На которую сегодня, 27 февраля около трех часов дня после нескольких кульбитов приземлился многотонный трамвай. Автомобиль Руслана пострадал меньше всего, а вот серый Шевроле придавило к земле, в синей легковушке выбило задние стекла - владелица авто только машет рукой, мол, уйдите, не до вас. Хорошо, что в машинах не было ни одного человека.

В аварии с летающим трамваем вообще не пострадал никто. 23-й выехал из Северо-западного трамвайного депо, следовал к Постникову оврагу. На заводе Тарасова остановился, высадил всех пассажиров.

Трамвай ехал из депо Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Трамвай ехал из депоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Женщина- водитель вышла, она говорит: показалось, что- то на рельсах лежит. Всё сделала по правилам, поставила на тормоз, все хорошо. У неё стаж 16 лет, ответственная, обязательная, - рассказывает руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

Но что-то пошло не так. Очевидцы рассказывают: Пока женщина стояла рядом, трамвай будто с цепи сорвался, рванул вперёд, на повороте вылетел между бетонных опор, пролетел чётко, не задев ни одну.

Чтобы поднять трамвай, вызвали кран Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Чтобы поднять трамвай, вызвали кранФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Говорят, что тормоза отказали. Там на рельсах остались передние колеса, их вот только убрали. Вообще это как в фильме ужасов было, он даже перевернулся в воздухе, - рассказывает ещё один очевидец Денис.

Михаил Ефремов говорит, что сама водитель чувствует себя хорошо, отреагировала эмоционально, но для неё настоящий подарок, что в ЧП нет жертв.

- Конечно, мы сейчас проведём внутреннее расследование, ГИБДД все также проверит. Нужно понять, сделала ли она какую-то ошибку, или это техническая неисправность. Также все трамваи у нас застрахованы по ОСАГО, из этих средств будем возмещать ущерб, если не хватит - добавим из средств ТТУ, - рассказывает Михаил Ефремов.

Трамвай кувыркнулся в воздухе несколько раз Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Трамвай кувыркнулся в воздухе несколько разФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пока что предварительной причиной считают неисправность трамвая. Рельсы в хорошем состоянии, так что слухи о том, что такое могло произойти из-за их обледенения, не подтвердились.

На место сразу вызвали кран, движение трамваев восстановили. В ТТУ уверяют, что за час освободят место происшествия. Сам трамвай, к сожалению, восстановлению не подлежит.

В Самаре трамвай сошел с рельсов и рухнул на припаркованные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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