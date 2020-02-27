Появилось видео падения трамвая на автомобили у ТЦ «Апельсин» в Самаре
Появилось видео момента, когда сошедший с рельсов трамвай падает на припаркованные автомобили на улице Ново-Садовой в Самаре. ДТП произошло в четверг, 27 февраля, рядом с торговым центром «Апельсин».
– Причина может быть не в обледеневших рельсах, а в состоянии почвы. Сама почва меняет состав из-за чего происходит нестабильность. Трамвай прошел аккуратненько мимо опор. Ни одну из них не задел, – сообщили в ТТУ Самары.
Трамвай упал на припаркованные автомобили. Сейчас нашли владельцев только одной машины – мужчину и женщину. Вместе с полицейскими они оценивают ущерб. Всего пострадало пять авто. На месте продолжают работать спецслужбы, среди которых спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД.
В Самаре трамвай сошел с рельсов и рухнул на припаркованные машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU