Появилось видео падения трамвая на автомобили у ТЦ «Апельсин» в Самаре

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:24:48+03:00

На видео заметно, как трамвай на полном ходу влетает в припаркованные автомобили Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В ДТП никто не пострадал и не погиб [видео]

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Появилось видео момента, когда сошедший с рельсов трамвай падает на припаркованные автомобили на улице Ново-Садовой в Самаре. ДТП произошло в четверг, 27 февраля, рядом с торговым центром «Апельсин».

– Причина может быть не в обледеневших рельсах, а в состоянии почвы. Сама почва меняет состав из-за чего происходит нестабильность. Трамвай прошел аккуратненько мимо опор. Ни одну из них не задел, – сообщили в ТТУ Самары.

Трамвай упал на припаркованные автомобили. Сейчас нашли владельцев только одной машины – мужчину и женщину. Вместе с полицейскими они оценивают ущерб. Всего пострадало пять авто. На месте продолжают работать спецслужбы, среди которых спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/763297" frameborder="0"></iframe> В Самаре трамвай сошел с рельсов и рухнул на припаркованные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU