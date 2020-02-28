Самарцы могут выиграть поездку на фестиваль индийских фильмов

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:18:28+03:00

Самарцы смогут вместе с актерами и режиссером посмотреть премьеру фильма «Тьма» за неделю до его выхода в российский прокат

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Жители Самары могут выиграть поездку на IV фестиваль индийских фильмов MacCoffee Bollywood Film Festival Russia, торжественная церемония открытия которого пройдет 10 марта в Москве, и вместе с актерами и режиссером посмотреть премьеру фильма «Тьма» за неделю до его выхода в российский прокат. Уникальное путешествие поклонникам болливудского кино подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал ZEE TV Россия.

Чтобы его выиграть, достаточно с 20 февраля по 3 марта сделать скриншот конкурсного поста из официального сообщества оператора в «ВКонтакте», разместить его в комментариях с указанием города и описанием, почему именно вы должны поехать на фестиваль. Автору самого интересного и необычного комментария, по мнению организаторов, и достанется приз. На время конкурса страница участника должна быть открытой. 10 марта телеканал ZEE TV Россия организует трансфер победителя из Самары на фестиваль в Москву, проживание в гостинице, ужин и возвращение обратно.

Bollywood Film Festival пройдет в России четвертый раз и откроется триллером «Тьма», представлять который приедут режиссер Датту Сандип, актеры Сатиш Гэйдж, Ашок Бисварао, Шрейас Бехре и Раджкумар Джарандж. В течение шести фестивальных дней зрителей семи городов, включая Самары, ждут фильмы разных жанров, билеты на которые можно выиграть, ответив на вопросы теста. Каждый день с помощью генератора случайных чисел будет определяться победитель, который получит два пригласительных на один из сеансов.

Партнер фестиваля – телеканал ZEE TV. Клиенты «Дом.ru» смотрят канал с 2012 года. Он доступен пользователям цифрового ТВ на 241 кнопке. Всего в сети оператора 50 фильмовых каналов.

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ИСТОЧНИК KP.RU