Билайн и «Лиза Алерт» стали победителями GSMA Global Mobile Awards 2020

Решение «Beeline AI - Поиск людей» на базе нейросети признано лучшим в номинации Best Mobile Operator Service For Consumers

Совместный проект Билайн и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» стал победителем международного технологического конкурса GSMA Global Mobile Awards 2020. Решение «Beeline AI - Поиск людей» на базе нейросети для «Лиза Алерт» признано лучшим в номинации Best Mobile Operator Service For Consumers.

Это вторая подряд награда оператора в международном конкурсе GSMA Global Mobile Awards - в 2019 году победителем в номинации Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion стал совместный проект Билайн и Моторика по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств.

Летом 2019 года Билайн первым в России запустил решение «Beeline AI - Поиск людей» на базе нейросети для обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей волонтерами «Лиза Алерт». Специалисты Билайн в сотрудничестве с экспертами «Лиза Алерт» разработали и обучили нейросеть, учитывая релевантный опыт передовых разработок в этой сфере. Использование решения позволяет волонтерам в разы сократить время на просмотр и сортировку полученных снимков. Технология постоянно совершенствуется и адаптируется к специфике поиска пропавших людей.

Развитие сетей связи, в том числе, внедрение технологии 5G, уже в скором времени позволит масштабировать решение за счет возможности отработки нескольких параллельных поисков, повысить его эффективность за счет большего применения облачных вычислений, а также привлечь к участию большее количество волонтеров из разных регионов России.

Европейская организация GSMA проводит ежегодный конкурс Global Mobile Awards или GloMo, в котором получают призы лучшие мировые технологические компании в различных категориях.

