В Тольятти сгорел торговый павильон на Обводном шоссе
Сегодня утром, 28 февраля, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ЧП. Там загорелся торговый павильон. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
– Справиться с огнем удалось за 20 минут. На место событий прибыли шесть единиц техники и 20 человек личного состава. К счастью, обошлось без пострадавших, – передает ГУ МЧС России по Самарской области.
Разобраться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Напомним, сегодня произошло возгорание в школе № 3 в Самаре. Там в кабинете химии воспламенились реактивы.
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ИСТОЧНИК KP.RU