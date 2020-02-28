В Тольятти сгорел торговый павильон на Обводном шоссе

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:47:39+03:00

В происшествии никто не пострадал ФОТО: Паблик «Тольятти» Фото: СОЦСЕТИ

Справиться с огнем удалось за 20 минут

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Сегодня утром, 28 февраля, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ЧП. Там загорелся торговый павильон. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

– Справиться с огнем удалось за 20 минут. На место событий прибыли шесть единиц техники и 20 человек личного состава. К счастью, обошлось без пострадавших, – передает ГУ МЧС России по Самарской области.

Разобраться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Напомним, сегодня произошло возгорание в школе № 3 в Самаре. Там в кабинете химии воспламенились реактивы.

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ИСТОЧНИК KP.RU