В Самарской области электричка насмерть сбила женщину
Вчера вечером, 27 февраля, в Самарской области произошла трагедия на железнодорожных путях. Электричка, ехавшая по маршруту «Мирная – Сызрань», насмерть сбила женщину. Это произошло в районе перегона Звезда – Чапаевск.
– От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. По данному факту будет проведена проверка, – сообщили в транспортной прокуратуре.
Сообщается, что движение составов было задержано почти на час. Напомним, ранее в районе Сызрани на путях были найдены несовершеннолетние дети. Они решили, что это идеальное место для игр и катания на ватрушке. Их спасли полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU