2020-02-28T15:34:02+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%

На момент старта продаж автомобиль этой модели будет доступен в двух комплектациях: Ambition и Style
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ВТБ предлагает спецусловия для приобретения премьерного автомобиля SKODA KAROQ в лизингВТБ предлагает спецусловия для приобретения премьерного автомобиля SKODA KAROQ в лизинг
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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает специальные условия для приобретения премьерного автомобиля SKODA KAROQ в лизинг. Выгода клиента может составить до 9% от рекомендованной розничной цены. На момент старта продаж SKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях: Ambition и Style.

Приобретение автомобилей в лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Размер аванса составляет от 10% стоимости машины.

- ВТБ Лизинг с 2012 года выступает партнером SKODA и традиционно занимает одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в ее портфеле. Мы рады, что можем предложить выгодные условия для наших клиентов на новые машины этого популярного бренда и надеемся на рост продаж марки в нашем портфеле в этом году, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

Приобрести премьерный автомобиль можно по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг - от одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
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