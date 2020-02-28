В Самаре на Московском шоссе в 2020 году хотят построить надземный пешеходный переход

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:44:55+03:00

До реконструкции Московского шоссе на этом участке был подземный переход Фото: Яндекс. Карты

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В Самаре на Московском шоссе в этом году могут построить надземный пешеходный переход. Его хотят возвести в поселке Мехзавод, на 20 км магистрали.

- Коллектив завода «Салют» обратился ко мне с давней проблемой. Работникам приходится перебегать дорогу по «зебре», что опасно для жизни и здоровья, особенно в темное время суток. Поручил минтрансу уже в этом году создать надземный пешеходный переход через Московское шоссе в районе завода «Салют», - сообщил в своем инстаграме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, что раньше в районе «Салюта» был подземный пешеходный переход, но его засыпали при реконструкции Московского шоссе, несмотря на то, что местные жители были против этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU