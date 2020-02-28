2020-02-28T19:20:36+03:00
Общество

Болельщица «Крыльев» пришла на игру в свадебном платье с предложением для Карпова

Самарчанка выдвинула ультиматум защитнику клуба на игре с «Оренбургом»
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Девушка удивила зрителей матчаДевушка удивила зрителей матчаФото: Кадр видео
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Необычный наряд выбрала для посещения матча Крылья Советов – Оренбург юная и симпатичная болельщица самарского клуба. Девушка нарядилась в свадебное платье, но больше всего гостей по трибуне удивил самодельный плакат в руках красотки. На нем она написала: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ!».

Несмотря на достаточно остро развивающиеся события на поле, девушка умудрилась переключить на себя внимание многих фанатов. Ее активно фотографировали. Казалось, что не замечает красавицу в белом только мужчина ее мечты, который в это время больше был увлечен игрой и желанием отметиться голом.

Режиссер трансляции тоже был потрясен невинным желанием девушки то ли прославиться, то ли заполучить знаменитого мужа. На пару секунд камера переключилась с поля на события на трибуне. Тем более красотка не желала сдаваться и рванула с плакатом прямо к полю.

Поступок самарчанки уже обсуждают во всех соцсетях, предполагая, что девушка либо почувствовала приближение весны, либо же стала героиней рекламы приближающегося сезона «Холостяка», которую регулярно крутят по ТВ. Но разве это важно? Ведь теперь Максиму придется чем-то ответить на смелый вызов. Но для того, чтобы решать личные вопросы, игроку сначала придется помочь своей команде остаться в Премьер-лиге.

А вот сами "Крылья" пока остались в меньшинстве, а на 41 минуте смогли открыть счет. Следить за трансляцией можно на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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