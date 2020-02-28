Голкипер Евгений Фролов в дебютном матче за «Крылья Советов» стал лучшим игроком встречи
Новичок «Крыльев Советов» вратарь Евгений Фролов был признан лучшим игроком матча 20 тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» в пятницу, 28 февраля, и завершилась со счетом 1:1. Фролов отметился отбитым пенальти.
Напомним, эта встреча стала дебютной для Евгения Фролова в футболке самарской команды. В «Крылья» вратарь перебрался в это зимнее трансферное окно. До этого он защищал ворота нескольких клубов, среди которых «Оренбурга» и «Сочи». В стане южан голкипер был с лета 2019 года и сыграл всего один матч – в Кубке России.
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ИСТОЧНИК KP.RU