В сторону Рождествено 29 февраля отправился первый ОМик

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:39:51+03:00

Это рекордно раннее начало навигации. Пока что ОМики идут до Подголятино с заходом на Проран

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В Самаре началась пассажирская навигация по открытой воде. Первый ОМ-142 проследовал от Самары до остановки Подголятино уже 29 февраля. Об этом сообщил паблик РЕЧФЛОТ-63. Это рекордно раннее начало навигации.

Сейчас уже известно, по какому расписанию будут ходить теплоходы. Из Самары они отправятся в 06.30, 08.30, 10.00 - судно на воздушной подушке до Прорана, 14.00, 15.00 - "Воздушная подушка" до Прорана, 17.00, 18.30. Обратное отправление - по факту посадки - высадки пассажиров.

Речники предупреждают, что меняться расписание может в зависимости от гидрологических условий.

Жителей новшества порадовали. Напомним, что Дмитрий Азаров распорядился пустить ледокол, чтобы пробить путь для "ОМиков". До этого люди возмущались, что из-за торосов и плохой ледовой обстановки оказались отрезаны от города.

ИСТОЧНИК KP.RU