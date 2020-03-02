2020-03-02T16:37:20+03:00
Общество

Попался на фальшивом дипломе: прокурор Чапаевска скоро покинет свою должность

На Алексея Махова пожаловался депутат губдумы Михаил Матвеев
Владислав КИРСАНОВ
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20 февраля Алексей Махов покинул занимаемую должность ФОТО: Прокуратура Самарской области20 февраля Алексей Махов покинул занимаемую должность ФОТО: Прокуратура Самарской области
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Прокуратура Самарской области разбирается с злоупотреблениями внутри организации. Как сообщил депутат областной думы Михаил Матвеев, по его обращению проведена проверка. В частности, подтвердилась жалоба о том, что диплом кандидата юридических наук прокурора города Чапаевска Алексея Махова не соответствует предъявленным требованиям. 20 февраля прокуратура установила, что Махов совершил поступок, порочащий честь прокурора.

- Сейчас в отделе кадров готовят представление на имя Генерального прокурора РФ на освобождение Алексея Махов от занимаемой должности, - говорится в официальном ответе прокуратуры.

Также проверку проводят в отношение отца прокурора - главы Хворостянского района. Из ответа понятно, что в личном деле нет отметок о наличии у Махова ученой степени. Надбавок ему за это не производилось. Сейчас прокуратура проверяет информацию о том, что Виктор Махов указывал о наличии у себя степени кандидата экономических наук. Возможно, будут получены новые данные, ведь на момент проверки глава находился на больничном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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