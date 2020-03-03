Дмитрий Азаров показал эскизы надземного перехода через Московское шоссе в Самаре
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подготовило предварительные эскизы надземного пешеходного перехода через Московское шоссе. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
- В пятницу, 28 февраля, дал поручение построить надземный переход через Московское шоссе в районе «Салюта». Коллеги вопрос прорабатывают, прислали предварительные эскизы, - поделился глава региона и предложил самарцам оценить эскизы.
Глава региона предложил самарцам оценить предварительные эскизы надземного переходаФото: Instagram.com
Надземный переход хотят разместить в поселке Мехзавод. Раньше там был подземный переход, но при реконструкции Московского шоссе его засыпали. На днях Дмитрий Азаров встретился с сотрудниками завода «Салют», которые и попросили его разрешить ситуацию. Он заявил, что обустроить надземный переход должны будут уже в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU