Дмитрий Азаров показал эскизы надземного перехода через Московское шоссе в Самаре

3 Март 2020 2020-03-03T16:58:43+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подготовило предварительные эскизы надземного пешеходного перехода через Московское шоссе. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

- В пятницу, 28 февраля, дал поручение построить надземный переход через Московское шоссе в районе «Салюта». Коллеги вопрос прорабатывают, прислали предварительные эскизы, - поделился глава региона и предложил самарцам оценить эскизы.

Глава региона предложил самарцам оценить предварительные эскизы надземного переходаФото: Instagram.com

Надземный переход хотят разместить в поселке Мехзавод. Раньше там был подземный переход, но при реконструкции Московского шоссе его засыпали. На днях Дмитрий Азаров встретился с сотрудниками завода «Салют», которые и попросили его разрешить ситуацию. Он заявил, что обустроить надземный переход должны будут уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU