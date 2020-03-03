В рухнувшем доме на ул.Арцыбушевской отмечали день рождения годовалого ребенка

3 Март 2020 2020-03-03T22:02:39+03:00

В результате гости и хозяева оказались в больнице

Изменить размер текста: A A

В доме, на который рухнула стена соседнего здания на ул.Арцыбушевской в Самаре отмечали день рождения годовалого ребенка. Об этом журналисту «Комсомольской правды-Самара» рассказали очевидцы.

- В момент трагедии семья в 128 доме отмечала день рождения годовалого ребенка. В момент, когда рухнула стена, в доме находилось около десяти человек, - рассказали соседи. – На праздник пришли гости - родственники, друзья с детьми, старый дедушка.

В результате люди оказались под завалами, и им потребовалась помощь спасателей. Одну женщину – пришедшую в гости подругу семьи, увезли в больницу. Кроме того, врачи настояли на том, чтобы забрать под наблюдение двух годовалых малышей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Выбежала женщина с грудничком в крови": в Самаре стена ветхого здания обрушилась на жилой дом

В режиме онлайн следим за подробностями ЧП с обрушением дома на Арцыбушевской в Самаре 3 марта 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU